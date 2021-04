Chi l’avrebbe detto che il futuro della Juventus si sarebbe risolto in cinque, delicatissime giornate. L’obiettivo Champions League cambierà, in un senso o nell’altro, le strategie societarie, con Pirlo sempre più in bilico. Più i giorni passano, più la suggestione Allegri acquisisce forza e a Torino troverebbe giocatori a lui graditi. Come scrive il Corriere di Torino, Cuadrado e Bentancur sarebbero i suoi preferiti, apprezza altri giocatori come Arthur mentre cederebbe Rabiot e Ramsey. E poi ci sarebbe Ronaldo e Dybala. Ma sono due mondi a parte, dove saranno i conti ad assumere un ruolo primario.