Come racconta il Corriere dello Sport,pensa alper blindare le fasce e , a Danilo e Cuadrado sulla destra per opporsi alla coppia rossonera. In conferenza, del resto, è stato molto chiaro: "Bisognerà essere bravi perché da quel lato creano molto e in campo aperto sono difficili da affrontare. A loro piace molto quel tipo di situazione lì e bisogna essere molto bravi a limitare ripartenze e spazi. Il Milan, in ogni caso, è anche altro, con giocatori molto tecnici come Giroud, De Ketelaere, Diaz".