Dopo la vittoria 8-0 nella partita interna allo Stadium, Massimilianoha finalmente abbracciato apertamente la parola "", ha respinto le critiche sulla presunta mancata valorizzazione di Dusane ha condiviso il suo ottimismo riguardo al recupero di Paul. Questi sono i tre pilastri fondamentali dell'intervento del tecnico della Juventus al termine dell'incontro.Allegri ha iniziato sottolineando l'importanza dell'amichevole del centenario della famiglia Agnelli e come la squadra avesse a cuore una buona performance. Ha definito l'8-0 una prova positiva che ha avvicinato ulteriormente i tifosi al club., ma ha indicato che raggiungere il mese di marzo ancora in corsa per la vittoria del campionato sarebbe un obiettivo di grande rilevanza.Tuttavia, dalle parole di Allegri emerge chiaramente che la delusione per l'esclusione dalle competizioni europee non è ancora del tutto superata. Ha condiviso che giocare in Europa rappresenta un'esperienza più appagante, e nonostante la squadra sia arrivata a quel punto, sono stati estromessi dalla competizione.