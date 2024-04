Nella conferenza stampa della vigilia del match trail tecnico della Juventus Massimilianoè tornato a parlare del vantaggio o dello svantaggio nel non giocare le competizioni europee. Di seguito le sue dichiarazioni, che accennano anche ad una considerazione fatta da Giuseppequalche mese fa.ALLEGRI - "Preferisce le partite in mezzo alla settimana? Rispondo semplicemente, una risposta basica: la Juventus per 5 anni ha giocato 55-57 partite sempre, vincendo scudetti, Coppe Italia, Supercoppe. Arrivando in finale di Champions. Il direttore Marotta doveva dire così, gli faccio anche i complimenti. Pioli lo stesso. Ma i fatti dicono tutt'altro ed è normale che sia così"