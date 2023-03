Intervenuto in conferenza stampa ( QUI l'integrale) il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è tornato a parlare di Moise Kean. Le sue parole:"Kean è migliorato molto perché comunque a livello mentale e tecnico, ha precise caratteristiche. Soprattutto in quest'ultimo anno sono molto contento. A livello di numeri ha fatto gol, buone prestazioni come a Friburgo. Poi una sciocchezza a Roma, ma le fan tutti e ha pagato con una bella multa. Sia i giovani che gli anziani, bisogna arrivare al centro sportivo volendo migliorare. Questo dipende dall'attenzione e dalla voglia, dalla convinzione e dall'ambizione di volersi migliorare. E sono contento di ciò che sta facendo".