Gazzetta - Allegri avvistato a Torino con Paratici. Il retroscena sulla telefonata con Andrea Agnelli

L'incontro tra Allegri e Paratici

avvistato a Torino. Ma no, non c'è nessun ritorno allaall'orizzonte, per quanto in questi giorni si stia parlando con sempre maggiore insistenza di un possibile addio di Thiago Motta Semplicemente, come racconta La Gazzetta dello Sport, un paio di settimane fa il tecnico livornese, tuttora "disoccupato", si è ritrovato in un locale del centro con(e altre conoscenze comuni) per un aperitivo, a bere un bicchiere di vino e parlare di calcio. Tanti i ricordi costruiti insieme in bianconero, dal 2014 al 2019, un arco temporale in cui l'allenatore e il dirigente hanno messo assieme cinque scudetti, quattro coppe Italia e due Supercoppe italiane.

Allegri è più vicino al Milan?

La telefonata tra Allegri e Andrea Agnelli

Il tandem potrebbe presto tornare a lavorare insieme al. Il club rossonero, infatti, è alla ricerca di un direttore sportivo, e quello dell'ex Tottenham è uno dei nomi forti nella lista del candidati (insieme a quelli di Igli Tare e Tony D'Amico). E considerando che la permanenza in rossonero di Sergio Conceicao è tutt'altro che probabile, Allegri sembra un serissimo candidato alla panchina, per quanto non abbia ancora parlato dell'ipotesi con Paratici. Potrebbe averne parlato, invece, con, che gli ha telefonato qualche giorno fa per intercessione di un amico in comune, anche le indiscrezioni riportate sempre da Gazzetta suggeriscono che si sia trattato più di un saluto, che di una vera chiamata per affari. In sostanza, non è ancora arrivato il momento, né per l'uno né per l'altro, di discutere del nuovo Milan, ma intanto tra i due si è creato un "ponte" potenzialmente molto importante per il prossimo futuro.In fondo, spesso inizia tutto proprio da una telefonata. O almeno per Allegri è stato così quando tornò alla Juventus nel luglio del 2021, come raccontò lui stesso: "Mi hanno cercato altre società, ma la mattina mi sono svegliato alle 8.00, ho chiamatoe gli ho detto: 'Ci vediamo stasera'". Chissà che per Max, ora, non si possa profilare un altro "bis", ma in questo caso al Milan, dove ritroverebbe anche Zlatan Ibrahimovic con cui, ormai 15 anni fa, ha già dato prova di funzionare.





