Apre così il Corriere dello Sport, che spiega come Dusan non sia ancora guarito e come questa non sia certo la notizia attesa alla vigilia del big match con l’Inter da parte del mondo juventino. Dopo le sensazioni positive degli ultimi giorni, era necessaria ancora la verifica dell’allenamento di ieri per dare il via libera al serbo per il ritorno in campo, ma il problema di pubalgia non è ancora del tutto superato. Tutto rinviato a questa mattina, parola di Allegri, in attesa che il fastidio dia tregua. Davanti ci sarà Milik, visto che anche Kean è out. E alle sua spalle dovrebbe esserci Miretti, con Di Maria pronti a subentrare.- Il grande assente della serata, almeno all’inizio, sarà Bonucci: come spiega il quotidiano, il capitano partirà nuovamente dalla panchina, nonostante il gol al Psg e la buona prova in coppa, a beneficio di Alex Sandro, che agirà da centrale di sinistra nella difesa a tre imperniata sul rientrante Bremer al centro e su Danilo sul centrodestra. Ci sarà Chiesa, ma probabilmente solo dalla panchina.