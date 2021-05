Quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri?



Secondo Sky Sport la situazione attuale è la seguente. Lui ha dato disponibilità al Napoli, che pur di provare a ingaggiarlo ha fatto un importante sforzo economico. Ma la priorità dell'allenatore toscano rimane la panchina del Real Madrid, che gli ha chiesto di aspettare fino a giovedì. In tutto questo, anche la Juventus ha avuto contatti con Allegri e deciderà domani se affondare il colpo.



In pratica, Allegri aspetta il Real fino a giovedì e "tiene appeso" il Napoli, mentre la Juve pensa se tentare con lui in caso di benservito a Pirlo.