L'annuncio ufficiale dell'esonero di Massimilianoè arrivato. Il tecnico si congeda come uno dei più vincenti della Juventus di tutti i tempi. Nonostante il brutto finale con cui si conclude il matrimonio con i colori bianconeri, questo resta un dato di fatto. Con l'ultima Coppa Italia vinta lo scorso 15 maggio, Allegri ha portato a casa dodici trofei sulla panchina della Juventus: 5 scudetti, 2 Supercoppe Italiane e 5 Coppa Italia. Nel conteggio, anche se non fanno parte del palmarès, vanno incluse anche le due finali di Champions League perse, forse il più grande rammarico di tutta l'avventura juventina.Con la fine del suo rapporto con i bianconeri, Massimiliano Allegri diventa il terzo allenatore nella storia recente della Juventus a essere esonerato a stagione in corso, negli ultimi 50 anni. Prima di lui solo Claudio Ranieri nella stagione 2008/2009 e Ciro Ferrara nel 2009/2010 avevano subito lo stesso destino.