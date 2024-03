Lite Allegri-Teotino, la risposta di Sky Sport

Fa discutere quanto successo nel post partita di Juventus-Genoa, con Massimiliano Allegri che ha avuto u n'accesa discussione con i giornalisti di Sky Sport presenti in studio ed in particolare con Gianfranco Teotino. A questo episodio ha fatto riferimento il direttore di Sky Sport,, che sui social ha commentato la situazione.Il direttore di Sky Sport è intervenuto sulla vicenda: "E ancora a proposito delle interviste… I giornalisti fanno cronaca, chiedono, argomentano. E devono capire, per fare capire a chi ci segue. A questo servono domande e risposte. Comunque, come Teotino, andiamo sempre avanti con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione."