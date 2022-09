Due vittorie in otto gare ufficiali e un successo che manca da fine agosto. La Juve è in crisi. E Max Allegri sulla graticola. E' aAl momento non ci sono segnali in questo senso, stando a quanto riporta Sky Sport, ma in società c'è tensione e delusione per questo inizio, per questi risultati. La sensazione, però, è che questa squadra faccia troppo poco: appena 20' e poi scompare dal campo. Una perplessità enorme, a settembre, non ci si spiega che questo possa accadere dopo così poche gare.