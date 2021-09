Le parole dia Mediaset: "Dobbiamo giocare una partita tecnica, sarà un match importante e proveremo a portare a casa un risultato positivo che ci permetterebbe di partire bene nel girone"SZCZESNY - ​Sta bene. Anche sabato a Napoli cinque minuti prima aveva fatto una parata importante, sono cose che capitano. Bisogna accettarle, lavorarci e oggi fare una bella partita sotto l'aspetto tecnicoDYBALA - ​Mi aspetto da lui una bella prestazione, come da tutti. Serve compattezza di squadra perché il Malmo è una squadra fisicaVITTORIA - Ci manca tanto. Le vittorie fanno vedere le cose in maniera diversa, per cui stasera serve solo vincere