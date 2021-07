Dopo due anni in stand by - uno per scelto uno per circostanze -è tornato ad allenare ed è ripartito proprio dalla Juventus, che aveva lascia nel 2019 dopo la vittoria del suo ultimo scudetto. L'allenatore ha firmato nei mesi scorsi un contratto che lo legherà alla Juve fino al 2025, e secondo quanto riporta Tuttosport lo stipendio di Max dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni di euro netti a stagione.