Nodo infortunati. Questo è sempre un tema in casa Juventus, tra lungodegenti e problemi sempre nuovi. Non solo Szczesny, ma anche Adrien Rabiot ha accusato un problema nella gara contro lo Spezia e non ci sarà contro la Fiorentina., in conferenza, infatti ha spiegato: "Di Maria? Non è in condizioni ottimali, ma in condizioni buone. Vedremo, 65-70. Gli unici due a lunga scadenza sono Pogba e Chiesa. Rabiot ha preso un colpo mercoledì, gli si è gonfiata la coscia, non riesce a piegare la gamba e non sarà a disposizione".