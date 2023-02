"Ieri ha fatto 30 minuti di partitella a tutto campo, è andato bene. Il ginocchio ha risposto diciamo bene, oggi. Ha fatto allenamento con la squadra, speriamo di averlo a disposizione per avere un cambio in più. Finora non l'abbiamo mai avuto", così ai microfoni di Sky Massimiliano Allegri ha commentato la situazione fisica di Paul Pogba.