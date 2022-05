Allegri, in conferenza stampa, svela il motivo della convocazione di Nicolussi Caviglia: "Miretti? Oltre a Miretti ho portato Nicolussi, sono molto contento, è un ragazzo che non riusciva a venire fuori dall'infortunio al crociato. Riesco difficilmente a guardare una partita 90 minuti e mi sono divertito. Con giocatori che hanno giocato con una pulizia tecnica... come premio l'ho portato con noi".".



