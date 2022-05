Allegri, in conferenza stampa, svela quando ci sarà il summit tra il tecnico e la società: "All'interno ci confrontiamo, la squadra ha iniziato male e abbiamo fatto una rincorsa. Abbiamo raggiunto un risultato importante, tutti gli anni giocare la Champions è importante, com'è importante vincere. Non ci siamo riusciti. Finita la stagione, ci metteremo lì per capire cosa migliorare a 360 gradi per essere pronti a ripartire più avvantaggiati di quest'anno. E' un anno che siamo insieme. La valutazione della stagione è semplice: se domani vinciamo, qualcuno dice che la stagione va bene ma è la Coppa Italia. E' disastrata al contrario. Le valutazioni nostre sono altre. Vincere sarebbe bellissimo, il percorso di ripartenza, ai blocchi di partenza, cercando di andare a vincere ed essere competitivi dove giocheremo, è la cosa più importante". Scorri in basso per leggere le dichiarazioni integrali.