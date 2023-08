In una conferenza stampa in cui inevitabilmente si è parlato di mercato e di obiettivi stagionali,ha anche toccato qualche tema più strettamente calcistico. Lo ha fatto parlando della differenza con il Napoli nella passata stagione ed indicando chiaramente dove la Juve dovrà migliorare per avere chance di restare in vetta alla classifica."Una cosa chla differenza tra noi e il Napoli, dai punti fatti, sono stati i 15 punti di differenza nelle trasferte. Noi 30. Il Napoli ne ha fatti 45. La differenza del campionato", i numeri citati dal tecnico bianconero sono emblematici.con una media punti di 1,58. All'Allianz Stadium invece, 42 punti in 19 giornate, solo tre in meno del Napoli.Problema trasferte e soprattutto gol in trasferta;neanche quindi una a partita. Addirittura 13 squadre hanno fatto meglio, tra cui Cremonese, Monza, Sassuolo, Torino e Bologna. Se le amichevoli estive hanno lasciato segnali positivi, in due dei test più probanti (Real, Milan, Atalanta), gli attaccanti hanno segnato solo contro i Blancos. Allegri ad Udine avrà subito una risposta. Il passo in avanti e la lotta per lo scudetto passa dai numeri in trasferta.