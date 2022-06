Valorizzare i talenti in casa: questo uno degli obiettivi dati dalla società a Massimiliano Allegri. Una valorizzazione che, oltre al campo, si misuri economicamente, per quanto possibile perché, alla fine, è il mercato a fare i prezzi dei calciatori. Obiettivo mancato, in questa stagione, dal tecnico livornese; a fare centro, infatti, è stato Stefano Pioli che, con il suo Milan, ha raggiunto la vetta della classifica delle rose di Serie A per valore economico, spezzando il dominio, andato avanti per diverse stagioni, di Juventus e Inter.



Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il valore della rosa della Juventus - secondo i dati indicativi di Transfermarkt -, sarebbe sensibilmente calato da inizio stagione, quando sfondava il tetto dei 600 milioni totali, ad oggi che è fermo a 520,9 milioni.



