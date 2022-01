"Le prossime partite saranno importanti per il prosieguo della nostra stagione". Parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Napoli. Ma dove può arrivare la Juve nel corso di questa stagione? A precisa domanda sulla possibilità di raggiungere l'Inter, Allegri è stato molto diretto: "L'avevo detto in tempi non sospetti e mi avevate preso per matto. L'Inter è la squadra nettamente favorita per lo scudetto. Magari a Simone (Inzaghi, ndr) non piacerà quello che sto per dire, ma solo l'Inter può perderlo. Noi dobbiamo fare un passo alla volta, poi arriviamo".