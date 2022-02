Così Allegri in conferenza sul gioco offensivo definito "conservativo": "Conservativo? No, bisogna essere più lucidi, capire quando c'è da uccidere l'avversario. Nel momento in cui la squadra stava facendo bene, abbiamo preso gol perché siamo stati leggeri. Perse palla in uscita, soprattutto in Europa, in un ottavo di Champions non devi dare la possibilità agli avversari, soprattutto in un momento come quello che stavano attraversando, uscendo dalla partita, di rientrare nella gara e noi li abbiamo riportati dentro".