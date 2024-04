Nella consueta conferenza stampa della vigilia di, Massimilianoha risposto ad una domanda relativa al percorso fatto dall'di Gian Pieroin questa stagione. Gli orobici saranno infatti gli avversari dellanella finale di Coppa Italia, che si giocherà il 15 maggio 2024 all'Olimpico di Roma. Di seguito l'analisi del tecnico dei bianconeri.- "Gasperini credo abbia fatto e stia facendo un lavoro importante, è una realtà molto cresciuta, con una società importante. Stanno facendo molto bene. Sono in semifinale di Europa League, in finale di Coppa Italia e lottano per la Champions in campionato. Gasperini sta facendo un ottimo lavoro".