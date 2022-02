Le parole di Allegri in conferenza stampa:



VLAHOVIC - "Ha fatto una buona prestazione, ha trovato un difensore come Bremer che ha dato filo da torcere. Arriva da diverse partite, uno spreco di energie non indifferente. Era stato meno brillante nell'ultima partita. Poi un periodo d'adattamento diamoglielo, gioca ogni tre giorni. Non è un marziano, giocava una partita alla settimana, a livello fisico e mentale non è uguale. Contento di ciò che ha fatto, come per tutta la squadra".