Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, stuzzicato sul tema mercato e Bremer:



BREMER - "Non mi fate dare i giudizi sugli altri giocatori. Capello mi ha insegnato: mi portò l'esempio di un giocatore che quando andò ad allenare il Real Madrid, che non gli piaceva. Era Redondo, se non sbaglio. Con lui giocò sempre. I giocatori vanno allenati, altrimenti è un giudizio più superficiale":