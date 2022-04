Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri è stato interpellato anche in merito al commento su Twitter di Lapo Elkann, evidentemente rivolto a lui. Ecco le sue parole: "Non dico niente, assolutamente, non commento. Lapo è uno dei primi tifosi della Juventus, aveva espresso il suo pensiero in maniera affettuosa. Le critiche? Siamo in un momento decisivo della stagione, pensiamo a fare. Abbiamo partite importanti e serve consolidare le prime quattro posizioni e arrivare in finale di Coppa Italia. Lo vedremo domani sera, faremo poi valutazioni su come abbiamo lavorato. Giochiamo sempre per vincere. Il bilancio va fatto a fine stagione. Voi li fate per i risultati, noi anche su com'è andata la stagione, dove migliorare, tutti i settori dello staff alla Continassa".