A Massimiliano Allegri, nella conferenza della vigilia della gara contro lo Spezia in programma domani alle 18.30 per la 5^ giornata di Serie A, è stato chiesto un commento sul suo sfogo contro i giocatori al termine del match pareggiato col Milan all'Allianz Stadium. Questa la risposta dell'allenatore bianconero: "Questa Juve è diversa da quella che avevo. Post partita ce l'ho anch'io uno sfogo, non sono di ferro anche se sono distaccato e lucido nelle cose.