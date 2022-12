Le parole di Max Allegri sul settore giovanile pic.twitter.com/Zfj3nQw9Ln — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) December 17, 2022

Le parole disul settore giovanile della, ai microfoni del canale ufficiale del club:"Credo che questo sia un risultato importante per la Juventus e il settore giovanile perché non è che un anno riesci a costruire. Per costruire giocatori e far si che arrivino a giocare in prima squadra servono tempo, anni, pazienza e passione. Cosa che c’è nel settore giovanile della Juventus".