Le parole di Massimilianoin conferenza stampa:- "Su questo posso esprimermi su Fagioli, senza mancare di rispetto agli altri. Posso essere vicino come ragazzi. Su Fagioli è stato detto tutto, il club si è pronunciato. Io sono allineato e d'accordo con quanto detto. Per Nicolò inizia un percorso che lo porterà a fine maggio a ritornare in campo. Questi 7 mesi servono a lui per mantenere la condizione atletica e per impegnarsi nel sociale. Per essere pronto a rientrare".