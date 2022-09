Durante la conferenza stampa odierna, l'allenatore della Juve, Max Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quelli che sono stati gli errori commessi nell'ultimo turno di campionato dalla sua squadra.'Ne abbiamo parlato. Serve equilibrio. Se c'è un momento in cui non riesci a fare gol, non devi subirlo. Non è vergogna lo 0-0 a fine primo tempo, ma non devi subire gol. Abbiamo preso anche gol a tempo scaduto a fine primo tempo. Lì la squadra non deve andare in agitazione, ci sta che la squadra subisca, ma se non riesci a fare gol non è detto che devi prenderlo. Serve equilibrio. Quando siamo andati in vantaggio, a volte ci siamo fermati'.