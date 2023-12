Massimiliano Allegri, in conferenza stampa ha parlato così della prestazione di Kenan Yildiz: "Di giovani ne ho visti tanti, indipendentemente dal numero degli attaccanti il piacere di vedere giocatori giocare a calcio è meraviglioso. Yildiz tecnicamente ha fatto una partita straordinaria, quelli che sanno giocare a calcio è bello vederli giocare perché trattano la palla in maniera diversa". Parole al miele del tecnico per il classe 2005, sempre più protagonista di questa Juve.