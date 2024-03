Le parole di Massimilianoin conferenza stampa:YILDIZ - "Sta meglio, dopo un periodo un po' elogiato, messo sul piedistallo, non è che ora gli sono passate. Non ha giocato neanche 2-3 gare nella Next Gen. Ha fatto primavera-prima squadra. Sta tornando bene, lo vedo in allenamento. Fa gol. E' un giocatore giovane, che tornerà utile".