A DAZN, così Allegri su Vlahovic: "Non abbiamo parlato di investitura. Si è riposato perché aveva bisogno di riposarsi, aveva giocato tante partite. Non era abituato, qui c’è più pressione, giocare in Champions e in campionato. L’ho trovato sereno, ha bisogno di recuperare, sta meglio anche fisicamente, quindi è pronto per giocare. Grinta come Tevez? quella ce l’ha, forse anche troppa. Deve migliorare nella pulizia di gioco".