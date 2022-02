C'era grande curiosità sulle parole di Massimiliano Allegri sui nuovi arrivati, Vlahovic e Zakaria. Nella conferenza stampa di presentazione di Juve-Verona, l'allenatore bianconero ha parlato così dell'attaccante serbo: "Vlahovic ha fatto molti gol e ha caratteristiche che non avevamo. La società è stata brava a portarlo, con Haaland è il centravanti più bravo che ci sia in giro.



"ALLA JUVE È DIVERSO" - Prima impressione? Grande voglia di migliorare, a 22 anni è arrivato alla Juventus ed è un grande salto. Arrivare alla Juventus dalla Fiorentina è diverso, si gioca ogni 3 giorni, dovrà adattarsi. Ma è umano e fisiologico. Per l'età che ha è già molto avanti. Ha qualità straordinarie, la differenza la fa la voglia di migliorare"