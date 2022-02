Tra i tanti temi affrontati oggi da Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa, uno in particolare ha fatto riferimento all'attuale allenatore della Lazio Maurizio Sarri che, ha avuto anche un esperienza con la Juve.



'Rispetto Maurizio, un grandissimo allenatore. Io dico sempre che quando mi dicono di giocare, e dove giochiamo, allora andiamo. Non faccio i regolamenti, non voglio neanche farli. Semifinale è andata e ritorno, poi in una partita secca può succedere di tutto. Rispetto Maurizio, ma non mi riguarda. Prendiamo e andiamo quando mi dicono dove si gioca e quando si gioca'.