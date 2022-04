Le parole di Allegri in conferenza stampa:



SU RABIOT - "Solo una coincidenza che abbia giocato meglio a 2? Rabiot è normale che a 2 si trovi meglio. E' un giocatore che ha gamba, ha campo, ha un motore diverso dagli altri. Sta meglio fisicamente, l'altro giorno ha fatto una partita tecnicamente buona. Su quell'aspetto migliorerà tanto. Per altre gare, servirà un centrocampo a 3 per necessità. Magari giocherà meno bene, o altri meglio, ma conta il risultato. Ora abbiamo tanti fuori e serve fare di necessità virtù".