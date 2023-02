"Non può essere convocato, è ai box. Mi dispiace dirlo. Questa è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione, ma ora non c'è. E non so dirvi quando può tornare. Questa è la cosa che mi dispiace di più. Magari tra una settimana... magari tra 20 giorni. Sono il primo che l'aspetta. Succedono anche queste cose", così in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha risposto alla situazione di Paul Pogba.