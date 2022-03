Durante la conferenza stampa di oggi, l'allenatore della Juve Max Allegri ha fatto riferimento anche a quella che è la situazione che ruota attorno al futuro di Paul Pogba.



'Sul mercato, ora di parlare di Pogba e di robe non ha senso. E' un giocatore del Manchester, non so che farà. Poi che abbia avuto con lui un bellissimo rapporto... si è un po' arrabbiato perché perdeva a basket e calcio, parlare di mercato non ha senso. Abbiamo un obiettivo in campionato da raggiungere, una finale di Coppa Italia e un quarto di Champions, vedremo poi'.