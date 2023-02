Intervenuto in conferenza stampa alla viglia del derby della Mole ( QUI l'integrale) il tecnico della Juventus Massimilianoha parlato di Leandro. Le sue parole:"Leandro finora ha alternato prestazioni buone a meno buone. Ha giocato molto. Ha fatto 15 presenze in campionato, un periodo in cui si è fatto male, 4 in Champions, ha giocato in Coppa Italia e due presenze in Europa League, di cui una da titolare. Importante per noi, come tutti, sono giocatori che devono dare una mano, abbiamo obiettivi da raggiungere".