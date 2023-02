Massimilianoha parlato in conferenza stampa ( QUI l'integrale) di HansLe sue parole:"Nicolussi è stato sfortunato, problema al ginocchio, operato al crociato, non riusciva a rientrare.. Ragazzo caratteriale, oltre che bravo a giocare. Sta dimostrando il suo valore e sono contento. A dimostrazione del lavoro nel settore giovanile. Penso a De Winter, Ranocchia, Rovella, Iling, Fagioli, Miretti, Soulé. Ce ne sono altri come Barrenechea, Barbieri, Huijsen che è 2005 e sta giocando con la Next Gen. Ci sono i giovani, 2005-2006. Ottimo lavoro nel settore giovanile, è normale che vanno messi pian piano ed è possibile che magari tra 5 anni questi giocatori facciano parte in pianta stabile della Juventus, non tutti. Sarebbe un grossissimo risultato, l'U23 è una vecchia Serie C, dove i ragazzi hanno un impatto diverso sulle partite. C'è troppa differenza tra U23 e Primavera. Troppa. L'U23 è vicina alla prima squadra, servirebbe una riforma di tutti i campionati. Ma non è che riformano la Primavera ed è risolto Devono riformare dall'attività di base alla Primavera, ma è un problema di chi riforma le cose e in Italia ce n'è abbastanza".