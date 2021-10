Massimiliano Allegri si è trovato a parlare di tanti singoli giocatori nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Roma. Tra questi, Weston McKennie. Che non sta avendo per ora un rendimento in linea con l'ottima annata sotto la gestione Pirlo. Queste le parole di Allegri sull'americano: "Centrocampista centrale no, è un cursore con dei gol nelle gambe. Non è vero che non abbiamo feeling, col Torino ha fatto molto bene e ho fiducia in lui come in tutti gli altri. Altrimenti non lo farei giocare. Tornato ieri, non so se sarà della partita".