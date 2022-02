Si è da poco concluso il match di Torino tra i bianconeri di Massimiliano Allegri e i granata di Ivan Juric con il punteggio di 1-1. E' stato un risultato giusto per quello che si è visto in campo ma che non sorride affatto alla Juve, ora avanti solo 3 punti sull'Atalanta che sarà impegnata domenica contro la Fiorentina. A preoccupare è la situazione che arriva dall'infermieria, visti i numerosi infortuni subiti nella sfida di oggi. Tra questi c'è anche quello di Paulo Dybala che è stato costretto ad abbandonare dopo circa un ora di gioco. Sulle sue condizioni è intervenuto anche Allegri al termine del match, queste le sue dichiarazioni sull'entità dell'infortunio dell'argentino: 'Dybala non ha niente di particolare, ha sentito tirare dietro. Vedremo'.