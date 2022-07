L'allenatore della Juve, Max Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove ha parlato anche dell'approdo di Paulo Dybala alla Roma.'Dybala ha dato tanto alla Juve e gli faccio un grande in bocca al lupo per quello che sarà il suo futuro. È un giocatore molto tecnico, molto bravo: la Roma è la squadra giusta per lui perché ha un giocatore che gli serve come Abraham e ha Mourinho che è molto bravo'.