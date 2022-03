Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa anche della questione rinnovo di contratto di Paulo Dybala. Queste le parole del tecnico toscano:



DYBALA - "Si sta sbagliando su Dybala? Dare giudizi sulle parole di uno o dell'altro non è di mia competenza. Soprattutto, dire che Dybala ha bisogno di... Paulo è un uomo ormai di 29 anni, un professionista, in una situazione in cui ha da discutere il suo rinnovo e non ha bisogno di nessuno. Come tanti professionisti. Si gioca, si va in campo, si fa ciò che si deve. Vale per Paulo e per tutti, lui è sereno e tranquillo. E' un'offesa anche per lui dire che Paulo ha bisogno di qualcosa! Deve ritrovare una buona condizione, si sta impegnando molto per tornare a giocare, soprattutto per mettersi a disposizione. Io ho bisogno di Paulo, la squadra ne ha bisogno. Un giocatore tecnico, ci dà qualità, per il rush finale ho bisogno di tutti. Speriamo di recuperarli tutti, tra cui Dybala. E per mercoledì"