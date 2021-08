Max Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juve ha parlato di Paulo Dybala e della sua ripresa. Un inizio di stagione brillante quello dell'argentino, che mira a riprendersi la Juventus. Come? Con lavoro duro e una testa concentrata solo sul campo. E Allegri su di lui ha le idee molto chiare, lo racconta con una frase che è già piaciuta moltissimo ai tifosi: "Vale lo stesso discorso di Bernardeschi. Ho trovato un giocatore indiscutibile per qualità tecniche.E quindi quest'anno si è presentato a livello mentale in maniera diversa, lo sta dimostrando giorno dopo giorno, come gioca, come si allena e affronta le partite. Poi Paulo è bravo. Comunque per giocare a calcio a certi livelli e mantenersi, bisogna allenarsi con una certa intensità, perché altrimenti le prestazioni alla lunga calano e non sono all'altezza".