Nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Roma, Massimiliano Allegri ha parlato anche di due elementi molto diversi della sua rosa come Matthijs De Ligt e Adrien Rabiot: "Matthijs con l'Olanda si è riposato e domani dovrebbe giocare. Adrien positivo al coronavirus? Dispiace non averlo per domani, era in buona crescita. Vuol dire che si riposerà in vista delle prossime gare".

Il difensore dunque ci sarà, mentre il centrocampista francese starà ai box finché non si negativizzerà dal Covid-19. La formazione, intanto, l'allenatore bianconero la deciderà domattina dopo l'ultimo allenamento, in base alle condizioni di tutti.