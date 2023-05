In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha parlato anche di Federico Chiesa: "È un giocatore importante, ha qualità tecniche, quest’anno ha avuto delle difficoltà. Rientrava da 10 mesi di inattività, il suo percorso rientra nella normalità. Per lui l’anno prossimo dovrà essere una stagione di consacrazione perché avrà 26 anni e non sarà più un ragazzino. Tutti lo aspettiamo perché è un giocatore che all’interno delle partite dovrà fare la differenza. Domani titolare? Ho un dubbio, potrebbe partire titolare ma non ho ancora deciso. Domattina valuterò"