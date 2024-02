L'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni su Chiesa nella conferenza stampa odierna, alla vigilia del match contro l'Udinese, in programma domani sera all'Allianz.'A lui chiedo di fare buone prestazioni ed essere disponibile per la squadra come tutti fanno. Se domani giocherà dall’inizio avrà una possibilità importante. L’anno scorso ha avuto il problema del crociato e rientrava dall’infortunio e questa stagione ha avuto qualche intoppo. Per noi è un giocatore importante, per la Juventus e da lui ci aspettiamo molto'.