Federico Chiesa è stato un fattore in Juventus-Milan; il classe 1997 è entrato nel secondo tempo al posto di Filip Kostic sulla fascia e ha acceso la squadra creando seri pericoli al Milan. Così di lui ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Chiesa è entrato molto bene, era aperto bene. Ha creato situazioni importanti. Ci ho parlato a fine gara e credo potesse fare ancora meglio. Sono contento, ma lo ero anche in quelle precedenti. Oggi ho preferito Yildiz, ma ha fatto bene Chiesa e hanno fatto bene tutti".