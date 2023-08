In gallery i tre grandi dubbi di formazione per la prima Juve della stagione.

I segnali positivi nel precampionato ci sono stati; adesso però si inizierà a fare sul serio e in casa Juve c'è la consapevolezza che dopo le ultime stagioni, è fondamentale partire bene per non compromettere subito la stagione. Allegri riparte da Udine, dove aveva iniziato la sua seconda avventura in bianconero e dove ha chiuso la passata stagione. Lo farà con molte certezze ma anche qualche dubbio sulla formazione ancora da sciogliere.A guidare l'attacco si va sempre più verso la coppia Chiesa-Vlahovic, provata dal tecnico anche nell'amichevole contro l'Atalanta. Tornerà Szczesny tra i pali mentre in difesa, le certezze sono Danilo e Bremer.