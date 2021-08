Dopo il giorno di riposo concesso da Allegri ieri la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa in vista della gara di sabato sera con l'Empoli: doppia seduta aperta a un numero ristretto di giornalisti e tifosi, per capire le prime indicazioni di Massimiliano Allegri.; urla, si sbraccia e spiega i movimenti da fare. Allegri è carico e determinato a riportare lo scudetto a Torino.- 'Verticalizzare' è la parola d'ordine alla Continassa. L'allenatore lo chiede a gran voce a tutti i giocatori, vuole un giro-palla più veloce e quando c'è la possibilità chiede di darla sempre in avanti.- Come racconta Tuttosport, in difesa Allegri ha provato De Ligt e Chiellini al centro con De Sciglio e Pellegrini esterni; fratino per Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci e Rugani. Probabilmente però la coppia di centrali sarà De Ligt-Bonucci con i due sudamericani sulle fasce.. In attacco, out Morata che ha lavorato in palestra, l'allenatore ha schierato la coppia Dybala-Ronaldo, più accentrato ma con la libertà di svariare.- Dal mazzo bianconero Max può pescare diversi jolly: da, da(se resta) a. La duttilità è una delle caratteristiche che Allegri apprezza di più, con questi giocatori in campo ha la possibilità di cambiare spesso modulo, anche a partita in corso. Cuadrado può giocare in ogni posizione sulla fascia destra, Kulusevski è un esterno che ha fatto anche il trequartista così come McKennie, e Berna deve trovare una collocazione fissa ma con il nuovo allenatore può rilanciarsi in bianconero. Tattiche, schemi ed esperimenti, la nuova Juve prende forma.